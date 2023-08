Ex-comandante paramilitar preso nos EUA ficará livre se voltar à Colômbia

Salvatore Mancuso, ex-comandante paramilitar colombiano-italiano preso nos Estados Unidos, ficará livre caso volte à Colômbia, que deseja a sua extradição para que ele participe dos diálogos com grupos armados ilegais, informaram autoridades nesta terça-feira (15).

Preso desde 2008 por narcotráfico, Mancuso foi designado gestor de paz pelo presidente da Colômbia, Gustavo Petro, no fim de julho. Sua nomeação foi ratificada ontem, em uma resolução oficial.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O antigo comandante das Autodefesas Unidas da Colômbia (AUC), no entanto, ainda tem contas a acertar com a Justiça do país e estava em dúvida se poderia realizar tal tarefa em liberdade ou da cadeia.