Em meio a acusações, Trump incentiva doações para sua campanha eleitoral

A cada acusação, o ex-presidente republicano Donald Trump arrecada enormes montantes financeiros e sobe nas pesquisas. Longe de prejudicá-lo, os reveses judiciais se tornaram muito lucrativos para o empresário, em um país onde as eleições são ganhas com a ajuda de um talão de cheques.

No domingo (13), antes de sua quarta acusação na Geórgia, o candidato republicano à presidência em 2024 enviou um e-mail a seus apoiadores incentivando que expressassem sua revolta fazendo uma doação.

"O Departamento de Justiça de Biden quer me PRENDER PARA SEMPRE. Nossa República está por um fio e a América precisa de você agora", disse, convocando os "patriotas" a desembolsarem entre US$ 24 e US$ 1.000 (entre R$ 119 e R$ 5.000 na cotação atual) para sua candidatura eleitoral.