Diretor iraniano é condenado à prisão por apresentar filme em Cannes

Um tribunal de Teerã condenou o diretor iraniano Saeed Roustaee, de 34 anos, a seis meses de prisão por ter apresentado seu filme "Leila's Brother's" no Festival de Cannes em 2022, anunciou o jornal reformista Etemad nesta terça-feira (15).

O longa-metragem conta a história de uma família pobre no Irã, no contexto de uma crise econômica grave. O filme foi proibido no país desde o seu lançamento, no ano passado, por ter "violado as regras ao participar, sem permissão, de [os festivais de] Cannes e Munique", segundo autoridades.

"O tribunal revolucionário de Teerã condenou Saeed Roustaee e Javad Norouzbeigui, diretor e produtor do filme, a seis meses de prisão", informou o jornal em seu site. Os dois foram acusados de "contribuir para a propaganda da oposição contra o sistema islâmico" no Irã.