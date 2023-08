Copa feminina bate recordes de público na Nova Zelândia

A Copa do Mundo Feminina impulsionou a torcida do futebol na Nova Zelândia, que registrou recordes de público em uma partida desse esporte pouco popular no país, disse o chefe da federação local.

A vitória da Espanha por 2 a 1 sobre a Suécia na semifinal nesta terça-feira (15) foi assistida por 43.217 espectadores no Eden Park, em Auckland, igualando o maior público registrado em uma partida de futebol no país, tanto para homens quanto para mulheres.

"Este torneio representou uma mudança colossal na forma como o futebol, especialmente o futebol feminino, é visto na Nova Zelândia", disse Andrew Pragnell, presidente-executivo da New Zealand Football.