Comunicado do Business Wire :Systech

Systech, parte da Markem-Imaje e Dover, e líder em oferecer soluções de software de identificação digital e rastreabilidade, agora é certificada com a ISO 9001:2015 pelo Organismo de Certificação da TÜV SÜD AMERICA INC., para Projeto, Desenvolvimento e Fabricação de Software e Hardware. Além disto, a Systech tem conformidade com a NOM da Dirección General de Normas (DGN) do México. A ISO 9001 é uma norma do sistema de gestão da qualidade amplamente reconhecida, estabelecida pela Organização Internacional de Normalização (ISO). Esta certificação vem depois que a Systech passou por uma extensa auditoria terceirizada de todo o seu sistema de gestão da qualidade, incluindo políticas, processos e compromisso geral com a qualidade, excelência operacional e satisfação do cliente. O uso da ISO 9001 ajuda a definir e conter um sistema de gerenciamento da qualidade bem estruturado para beneficiar a empresa e todas as partes interessadas, a fim de garantir que os clientes obtenham produtos e serviços consistentes e de alta qualidade. "Conquistar a certificação ISO 9001 é uma prova de toda a equipe da Systech e sua dedicação em oferecer qualidade e confiabilidade a nossos clientes e parceiros", disse Girish Juneja, Vice-Presidente Sênior e Diretor da Dover Digital. "A qualidade é um de nossos principais pontos fortes e uma das razões pelas quais participamos em milhares de implementações mundiais em muitas das maiores empresas farmacêuticas, de produtos médicos e bem de consumo do mundo. Felicito nossa equipe pelo cumprimento dos requisitos da norma e obtenção do certificado."

Além da certificação ISO 9001, a Systech expandiu sua capacidade de exportação internacional. A regulamentação NOM é obrigatória para entrar no mercado mexicano a qualquer fabricante que deseje exportar bens, como equipamentos de TI, equipamentos AV e outros componentes eletrônicos ao México. A Systech fará uso desta certificação para sua oferta HSM3. A Systech também concluiu anteriormente um exame de Auditoria Tipo I de Controles de Sistema e Organização (SOC) 2®. O exame foi realizado por uma empresa de auditoria independente e ilustra o compromisso contínuo da Systech em criar e manter um ambiente operacional seguro para os dados confidenciais de seus clientes. Sobre a Systech A Systech oferece soluções de identificação digital e rastreabilidade que definem dados essenciais de produtos, garantem a conectividade digital e permitem informações em tempo real da linha de embalagens e de toda a cadeia de fornecimento. Com décadas de experiência na execução e serialização de embalagens farmacêuticas, a Systech oferece soluções de software completas, fáceis de configurar e prontas para uso, com implementação confiável e suporte especializado. Marcas internacionais em todos os setores contam com a plataforma da Systech para ajudá-las a alcançar seus objetivos de conformidade, resiliência, sustentabilidade e transformação digital. A Systech é uma marca líder da Markem-Imaje®, fornecedora mundial de identificação de produtos, inteligência de embalagens e soluções de produtos conectados. Para mais informação, acesse systechone.com ou siga-nos no LinkedIn. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

