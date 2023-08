Comunicado do Business Wire :Sims Metal

A Sims Metal, líder global em reciclagem de metais, anunciou hoje que a empresa concordou em adquirir os ativos da Baltimore Scrap Corp (BSC), empresa de reciclagem de metais com sede sediada nos Estados Unidos, e suas entidades afiliadas. A aquisição está prevista para ser concluída em outubro de 2023, sujeita à satisfação, ou renúncia, das condições habituais de fechamento, incluindo as aprovações regulatórias necessárias. A BSC é uma das maiores recicladoras de metais no Nordeste dos Estados Unidos, com 17 instalações em cinco estados - Maryland, Virginia, Pennsylvania, Nova York e Nova Jersey - com volumes de vendas de aproximadamente 600.000 toneladas por ano. As operações da BSC incluem quatro trituradores e extensa infraestrutura ferroviária, fluvial e portuária, e a empresa está bem posicionada com proximidade atrativa tanto para mercados domésticos de demanda crescente quanto para exportações. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A consideração total pela aquisição é de US$ 177 milhões, mais capital de giro e outros ajustes a serem determinados no fechamento. A transação implica em um múltiplo EV/EBITDA de 5,4x em uma média de três anos, antes de sinergias. Em uma base equivalente após sinergias, prevê-se que o múltiplo EV/EBITDA seja reduzido para 4,2x.

Essa transação está em linha com a estratégia da Sims Metal de crescer em grandes mercados, operando os melhores ativos da categoria e produzindo produtos diferenciados de alta qualidade com canais de logística eficientes para uma base de clientes em expansão. "A Baltimore Scrap Corp é uma empresa que admiramos há muitos anos. Eles têm uma equipe de gestão forte que construiu um excelente negócio ao longo de muitos anos," disse Alistair Field, diretor-executivo e diretor-administrativo da Sims Limited. "Esta aquisição é um ajuste altamente complementar com nossa estratégia de expandir o negócio de reciclagem de metais na América do Norte e aumentar nossa diversidade de canais de vendas para a crescente demanda doméstica dos EUA por metais ferrosos e não ferrosos reciclados. Dou as boas-vindas à equipe da Baltimore Scrap Corp e ao grupo de afiliadas à família Sims." Stephen Mikkelsen, diretor-financeiro da Sims Limited, acrescentou: "A aquisição da BSC é outro exemplo de nossa estratégia de reciclagem de capital. Antecipamos que a aquisição será substancialmente financiada por meio da realocação dos recursos provenientes da venda de ativos não essenciais e de outros ativos que não devem atingir sua taxa de retorno necessária." Sobre a Sims Metal Fundada em Sydney em 1917, a Sims Metal cresceu de uma empresa centrada na Austrália para uma das empresas de reciclagem de metal mais importantes do mundo. Uma divisão da Sims Limited, a Sims Metal tem bases de operação na Austrália, Reino Unido e Estados Unidos, onde a empresa compra e processa metais ferrosos e não ferrosos recicláveis e vende o material reciclado para fabricantes em 30 países. A cada ano, a Sims Metal recicla aproximadamente 10 milhões de toneladas de metal em suas operações globais. De acordo com seu propósito comum de criar um mundo sem resíduos para preservar nosso planeta, a Sims Metal está se preparando e se adaptando às mudanças industriais e ambientais significativas na sociedade e na indústria. Visite www.simsmm.com para saber mais. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230814328304/pt/

Contato Relações com investidores Ana Metelo Sims Limited Diretora de Relações com investidores ana.metelo@simsmm.com Relações com a Mídia Réal Hamilton-Romeo Sims Limited Diretor Global de Comunicações e Marketing real.hamiltonromeo@simsmm.com