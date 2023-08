Comunicado do Business Wire :Pandora

Pandora, a maior marca de joias do mundo, continua rompendo com a tradição do setor por meio da convicção de que os diamantes devem ser apreciados por mais pessoas e em mais ocasiões de uso. A empresa anunciou hoje a expansão de sua linha de diamantes cultivados em laboratório com o lançamento de três novas coleções, incluindo designs originais e interpretações da Pandora de estilos clássicos de joias que atenderão aos gostos e necessidades de ainda mais clientes. As novas coleções incluem a Pandora Nova, que apresenta pedras redondas brilhantes ou cortes princesa e introduz uma configuração proprietária de quatro pinos que revela mais do diamante. A Pandora Era reinterpretada estilos clássicos e atemporais, e a Pandora Talisman possui cinco designs de pingentes que atrairão os fãs da Pandora com uma abordagem elevada de sua amada joalheria de amuletos. Todas as coleções apresentam diamantes cultivados em laboratório de excelente corte, quase incolores e clareza VS+, disponíveis em pesos de 0,15 a 1 quilate e montados em ouro branco 14k, ouro amarelo 14k ou prata esterlina. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A Pandora também continua sua expansão geográfica dos Diamantes Cultivados em Laboratório Pandora para Austrália, México e Brasil. Os diamantes cultivados em laboratório já estão disponíveis no Reino Unido, EUA e Canadá, e agora serão lançados em todas as lojas da América do Norte.

"Os consumidores na América do Norte e no Reino Unido receberam bem nossos diamantes cultivados em laboratório e continuaremos tornando-os acessíveis a mais pessoas ao redor do mundo, expandindo nossas coleções e distribuição. Temos grandes ambições para essa categoria, alinhadas à nossa missão de fornecer joias de alta qualidade e acessíveis, com um alto nível de artesanato", disse o CEO da Pandora, Alexander Lacik. As três novas coleções serão apresentadas aos consumidores por meio de uma campanha que apresenta um elenco de ícones culturais - a ser revelado em 29 de agosto . "As novas coleções e a campanha que as acompanha dão vida ao nosso ponto de vista único sobre os diamantes. Nossas joias de diamante não são apenas para ocasiões especiais, mas algo que você pode usar para adicionar um brilho alegre todos os dias e em qualquer lugar", disse a diretora de Marketing da Pandora, Mary Carmen Gasco-Buisson. "Esse compromisso em democratizar os diamantes e o maravilhoso significado que eles carregam fazem dos diamantes cultivados em laboratório uma combinação perfeita para a Pandora." Impacto climático reduzido com abastecimento circular e energia renovável Os diamantes cultivados em laboratório são idênticos aos diamantes extraídos de minas, mas são criados em laboratório em vez de escavados de uma mina. Eles têm as mesmas características ópticas, químicas, térmicas e físicas e são classificados pelos mesmos padrões conhecidos como os 4Cs - corte, cor, clareza e quilate. Desde agosto de 2022, as coleções de Diamantes Cultivados em Laboratório da Pandora são feitas com diamantes cultivados em laboratório que foram cultivados, lapidados e polidos usando 100% de energia renovável, resultando em uma pegada de carbono que é aproximadamente cinco por cento da de um diamante extraído de tamanho semelhante. Para reduzir ainda mais o impacto climático, todas as peças de Diamantes Cultivados em Laboratório da Pandora fabricadas desde agosto de 2022 são montadas em prata e ouro 100% reciclados - um passo importante em direção ao compromisso da Pandora de adquirir apenas prata e ouro reciclados para suas joias até 2025.

Disponível em mais de 700 lojas a partir de 31 de agosto As novas coleções serão reveladas em 29 de agosto e estarão disponíveis em mais de 700 lojas e on-line nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Austrália a partir de 31 de agosto . As novas coleções serão lançadas até o final de outubro de 2023 no México e no Brasil, com uma implementação completa nos mercados prevista para o primeiro trimestre de 2024. Os preços começam em US$ 290. A linha de Diamantes Cultivados em Laboratório Pandora era anteriormente chamada de Diamantes Pandora.

Leia mais em: www.pandoragroup.com/Products/Jewellery-materials/Pandora-Lab-Grown-Diamonds Sobre a Pandora A Pandora é a maior marca de joias do mundo. A empresa projeta, fabrica e comercializa joias com acabamento manual feitas com materiais de alta qualidade a preços acessíveis. As joias da Pandora são vendidas em mais de 100 países, em mais de 6.500 pontos de venda, incluindo mais de 2.500 lojas conceituais.