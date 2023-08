Comunicado do Business Wire :MSCI Inc.

A MSCI Inc. (NYSE: MSCI), fornecedora líder de ferramentas e serviços de suporte a decisões de missão crítica para a comunidade global de investimentos, anunciou hoje que firmou um acordo definitivo para adquirir os 66% restantes do The Burgiss Group, LLC ("Burgiss") por US$ 697 milhões em dinheiro. A Burgiss é uma provedora líder de mercado de soluções de dados, análises e tecnologia para investidores em ativos privados, com sede em Hoboken, Nova Jersey. Desde seu investimento inicial em janeiro de 2020, a MSCI terá investido um total de US$ 913 milhões para adquirir toda a Burgiss.

Com mais de 35 anos de experiência em investimentos alternativos, a Burgiss oferece dados de ativos privados, análises e aplicativos de software, incluindo dados de desempenho com qualidade de pesquisa que remontam a 1978. O conjunto de dados da Burgiss abrange mais de 13.000 fundos de ativos privados em todo o mundo, representando US$ 15 trilhões em investimentos acumulados em private equity, imóveis privados, dívida privada, infraestrutura e recursos naturais em 195 países. A Burgiss atende a cerca de 1.000 clientes - sócios limitados, sócios gerais e intermediários financeiros - em 40 países, com mais de 650 funcionários nos EUA, Europa, Ásia-Pacífico e África do Sul.

A liderança da Burgiss em todas as classes de ativos privados complementa a posição de liderança da própria MSCI em imóveis privados, que inclui a Real Capital Analytics, adquirida em setembro de 2021. Atualmente, a MSCI oferece dados e análises de imóveis privados que abrangem mais de um milhão de propriedades, representando mais de US$ 45 trilhões em transações e ativos de portfólio em mais de 170 países. A aquisição da Burgiss fornecerá à MSCI dados abrangentes e profunda experiência em todos os ativos privados, permitindo que os investidores avaliem informações fundamentais, meçam e comparem o desempenho, entendam as exposições, gerenciem riscos e conduzam análises robustas. A MSCI também permitirá que os investidores comparem o desempenho e o risco entre classes de ativos privados e públicos, o que facilitará alocações de ativos mais eficientes.