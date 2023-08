Comunicado do Business Wire :Eaton

"Nosso novo nome, Mobility Group, celebra nossos mais de 100 anos de experiência diversificada no segmento automotivo, além da ampla expertise elétrica da Eaton, em um momento em que a indústria evolui rapidamente para um mercado híbrido de veículos a combustão interna e eletrificados", disse Pete Denk, presidente do Mobility Group da Eaton.

A Eaton continuará oferecendo soluções de propulsão tradicionais, à medida que os fabricantes e a indústria determinam os sistemas de propulsão ideais com base nas demandas do mercado. Para dar suporte aos níveis crescentes de eletrificação, o Mobility Group oferece um conjunto de tecnologias, incluindo soluções de distribuição de energia, eletrônicos de alta potência e transmissões que elevam a segurança, a eficiência e o desempenho. Soluções de conexão elétrica foram incorporadas em 2022, após a aquisição da Royal Power Solutions, líder global no desenvolvimento e produção de componentes críticos de alta precisão para distribuição de energia e sinais. Os principais mercados do Mobility Group abrangem fabricantes de equipamentos originais de veículos on-road e off-road, além de clientes do mercado de reposição.

A Eaton é pioneira em desenvolver, fabricar e fornecer sistemas de transmissão, trens de força e componentes críticos que reduzem as emissões e elevam a economia de combustível, a estabilidade, o desempenho e a segurança.

A Eaton é uma empresa de gestão inteligente de energia dedicada a melhorar a qualidade de vida e proteger o meio ambiente para as pessoas em todos os lugares. Somos guiados por nosso compromisso de fazer negócios corretamente, operar de forma sustentável e ajudar nossos clientes a gerenciar a energia, hoje e no futuro. Ao aproveitar as tendências globais de crescimento de eletrificação e digitalização, impulsionamos a transição do planeta para a energia renovável, ajudamos a resolver os desafios globais mais urgentes de gestão de energia e fazemos o que é melhor para nossos acionistas e a sociedade em geral.

Fundada em 1911, a Eaton está comemorando seu 100º aniversário como empresa listada na Bolsa de Valores de Nova York. Reportamos receitas de US$ 20,8 bilhões em 2022 e atendemos clientes em mais de 170 países. Para mais informações, acesse www.eaton.com. Siga-nos no Twitter e LinkedIn.

