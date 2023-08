Comunicado do Business Wire :Dubai Chambers

A Câmara Internacional de Dubai, uma das três câmaras operando sob a Dubai Chambers, desempenhou um papel fundamental na promoção do crescimento de mais uma história de sucesso de negócios internacional. A câmara ajudou a promover a ONE MOTO - uma empresa sediada em Dubai que visa resolver de maneira sustentável os problemas de logística "última milha" por meio de sua variedade de Veículos Elétricos (VEs) inovadores - em diversos mercados da América Latina.. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230814785236/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Mohammad Ali Rashed Lootah, President & CEO of Dubai Chambers (Photo: AETOSWire)

A Câmara Internacional de Dubai estabeleceu com sucesso uma conexão entre a ONE MOTO e a Santiago Motors no Chile para intermediar um novo acordo de vendas nacional para a ambiciosa startup dos Emirados Árabes Unidos, que fará a empresa automotiva chilena vender os veículos elétricos da ONE MOTO em toda a sua rede de vendas nacional. Mohammad Ali Rashed Lootah, presidente e CEO da Dubai Chambers, comentou: "Estamos satisfeitos em ajudar essa empresa sustentável e de alta tecnologia a ter acesso a novos mercados. Nosso trabalho na América Latina destaca a importância dessa região dinâmica, e aguardamos com expectativa a continuação da alavancagem das oportunidades interessantes disponíveis para o benefício mútuo de todas as partes interessadas." A câmara está agora apoiando os planos da ONE MOTO de expandir para mais sete mercados na LATAM. Esse crescimento também contribuirá para alcançar o objetivo filantrópico pessoal do fundador da ONE MOTO, Adam Ridgway, de criar um milhão de empregos em toda a região. Ridgway, que lançou a empresa para ajudar na descarbonização da mobilidade nos setores comercial e pessoal, comentou: "O maior ativo que tivemos em nosso arsenal de apoio foi a Dubai Chambers. O tempo oferecido, juntamente com o incentivo constante e a orientação especializada, nos permitiu expandir para 12 territórios em apenas dois anos de operação." A Câmara Internacional de Dubai opera atualmente quatro escritórios representativos internacionais na América Latina. Essa rede continua a crescer após o lançamento da iniciativa 'Dubai Global', que visa estabelecer 50 escritórios representativos para Dubai em cinco continentes até 2030. Sobre:

A Câmara Internacional de Dubai, uma das três câmaras operando sob a égide da Dubai Chambers, foi criada para promover Dubai como um centro de negócios global, atrair empresas multinacionais e expandir os laços comerciais do emirado com mercados promissores. A câmara tem o mandato de atender à ambição de Sua Alteza Sheikh Mohammed de aumentar o comércio exterior de Dubai de 1,4 trilhão de AED para 2 trilhões de AED até 2026. www.dubaichamberinternational.com/en/home Siga-nos em:

*Fonte:AETOSWire O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.