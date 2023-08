Comunicado do Business Wire :ArborGen

A ArborGen, líder mundial no desenvolvimento e comercialização de tecnologias que melhoram a produtividade e o valor das árvores, anunciou a aquisição de um viveiro de eucaliptos no município de Erval Grande, no Rio Grande do Sul, da família Dacko. A ArborGen Brasil começará a operar o viveiro em 2 de outubro de 2023. A ArborGen é uma das maiores produtoras e comercializadoras de mudas de eucalipto e pinus do Brasil, com produção atual de 80 milhões de árvores e cultivo adicional por contrato para um total de 120 milhões de unidades por ano. A compra desse viveiro aumentará a produção da empresa em 15 milhões de árvores. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Com a compra deste viveiro, aumentamos nossa presença e capacidade de tornar nosso portfólio de genética de mudas de eucalipto acessível a proprietários de terras no Rio Grande do Sul, ao mesmo tempo em que melhoramos nossa capacidade de fornecer o mais alto nível de qualidade de mudas. Nossas mudas oferecem aos produtores excelente rendimento e alta densidade de madeira, tornando-as ideais para os mercados de celulose, carvão vegetal e energia", disse Adriano Amaral de Almeida, gerente geral da ArborGen Brasil.

A indústria florestal brasileira é uma das maiores e de mais rápido crescimento no mundo, e o Brasil é o maior produtor e exportador mundial de polpa de madeira de lei. O mercado de eucalipto utiliza aproximadamente 700 milhões de mudas por ano. ArborGen A ArborGen é a maior fornecedora global de produtos para mudas de árvores e a principal fornecedora de genética avançada para a indústria florestal. Empregando pesquisa de ponta, a ArborGen está desenvolvendo produtos de alto valor que melhoram significativamente a produtividade de um determinado hectare de terra, permitindo que nossos clientes cultivem árvores que rendem mais madeira por hectare com maior consistência e qualidade em um período mais curto. Para mais informações, visite nosso site em www.arborgen.com.br.

