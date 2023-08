Chomandantes militares da África Ocidental discutirão a crise no Níger esta semana

Os comandantes militares dos países da África Ocidental se reunirão na quinta-feira e sexta-feira (17 e 18) em Gana para discutir uma possível intervenção armada no Níger, onde um golpe de Estado derrubou o presidente Mohamed Bazoum no final de julho, afirmaram fontes da região nesta terça-feira (15).

O Níger era um dos últimos aliados das potências ocidentais na região do Sahel após os golpes de Estado no Mali (2020) e em Burkina Faso (2022). A área é assolada por grupos jihadistas como o Estado Islâmico e a Al-Qaeda.

A eleição do presidente Bazoum em 2021 foi um momento-chave no país, já que marcou a primeira transferência pacífica de poder desde sua independência da França em 1960. Mas desde o golpe, ele está detido em sua residência com a esposa e o filho.

Desde o início da crise, os militares no poder enviaram sinais contraditórios.

No sábado, uma delegação de líderes muçulmanos nigerianos, com sinal verde do presidente da Nigéria e presidente nigeriano e atual presidente da Cedeao, Bola Tinubu, viajou para Niamey para "diminuir as tensões".

Após o encontro, o xeque Bala Lau, à frente da missão, garantiu que o general Abdourahamane Tiani, principal nome do novo regime do Níger, se mostrou disposto a "explorar os canais diplomáticos e a paz para resolver" a crise.