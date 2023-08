Chaves para entender o fenômeno Milei na Argentina

Javier Milei, o libertário que surgiu no cenário político argentino como o candidato presidencial mais votado (30,04%) nas primárias. O antissistema de extrema direita capitalizou a frustração de cerca de sete milhões de pessoas e surpreendeu os partidos tradicionais para as eleições de outubro.

Apelidado como 'leão' por seus cabelos, o economista de 52 anos defende o "fim da casta política parasitária, ladra e inútil", um discurso que captou a decepção com os partidos que governaram nos últimos anos: o peronismo e o de centro-direita Juntos pela Mudança.

"Dez anos de estagnação e cinco de alta inflação alimentaram uma descrença em amplos setores em relação à capacidade de governar das grandes coalizões. Milei conseguiu desafiar essa descrença e construir um eleitorado do nada, do desencanto com ambas as coalizões", disse à AFP o cientista político Gabriel Puricelli, do Laboratório de Políticas Públicas.

Sua popularidade, conquistada como apresentador de televisão, refletiu nas primárias, nas quais venceu em 16 de 24 províncias.

"A última vez que houve uma irrupção como essa em uma eleição nacional foi com o peronismo em 1946", destacou Puricelli.