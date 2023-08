Cerca de 40 migrantes resgatados e vários mortos na costa de Cabo Verde

Cerca de 40 migrantes foram resgatados em frente à costa de Cabo Verde em uma embarcação na qual também foram encontrados vários corpos sem vida, informaram as autoridades nesta terça-feira (15). Há temores de que muitos mais tenham morrido no mar.

Em um comunicado divulgado em sua página no Facebook, a polícia disse que, de acordo com as informações coletadas no momento do resgate na segunda-feira, cerca de 100 passageiros haviam partido de litorais da África Ocidental.

Vários veículos de comunicação locais relataram que a embarcação de tipo "piroga", muito comum na região, saiu do Senegal há um mês.