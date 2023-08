Candidato ultradireitista argentino diz que FMI entrou em contato e que reunião será agendada

O candidato ultradireitista argentino Javier Milei disse que o Fundo Monetário Internacional (FMI) entrou em contato com a sua equipe e que ainda deverão agendar uma reunião. "Nesse contexto, nós acreditamos que não teremos problema com o Fundo", afirmou em entrevista à América TV, em referência às exigências do FMI.

E acrescentou: "Nós temos um programa fiscal muito mais agressivo que o do Fundo. Para nós, cumprir com o Fundo não é um problema, seria muito mais fácil."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Milei foi o candidato mais votado nas eleições primárias da Argentina que ocorreram no domingo, surpreendendo analistas que o viam em terceiro lugar na corrida.