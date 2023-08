Biden quer visitar região atingida por incêndios no Havaí

Biden, de 80 anos, dedicou o início de um discurso proferido durante uma visita a uma fábrica em Wisconsin à situação no Havaí, onde até agora pelo menos 99 pessoas morreram em incêndios na ilha de Maui.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou, nesta terça-feira (15), que viajará o quanto antes para o Havaí, local dos incêndios florestais mais mortíferos do país em um século, para avaliar os estragos e confortar os sobreviventes.

Qualquer viagem presidencial é uma operação complexa em termos de logística e segurança, exigindo a cooperação de diversas agências locais e, potencialmente, desviando recursos da situação de crise.

Biden, que rapidamente declarou status de "grande desastre" no Havaí para desbloquear fundos de ajuda federal, afirmou que havia conversado sobre o assunto várias vezes com o governador do Havaí, Josh Green.

aue/sst/bfm/llu/gm/am/mvv