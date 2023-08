Ataques aéreos no oeste da Ucrânia deixam três mortos

Ao menos três pessoas morreram em ataques aéreos russos contra as cidades de Lviv e Lutsk, no oeste da Ucrânia, anunciaram as autoridades locais nesta terça-feira (15).

Em Lutsk, um ataque atingiu uma empresa, informou Yuriy Poguliaiko, governador da região de Volinia, da qual Lutsk é a capital.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Segundo as primeiras informações, infelizmente, três pessoas morreram e três ficaram feridas no ataque", afirmou o prefeito da cidade, Igor Polishchuk.