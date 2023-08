Assassinato de Villavicencio beneficia candidatos linha-dura no Equador

O assassinato do candidato Fernando Villavicencio sacudiu a tabuleiro político do Equador na reta final da eleição que acontece no próximo domingo (20), beneficiando, de acordo com analistas, aqueles que prometem linha dura contra o crime organizado.

O atentado também significou um novo golpe na imagem do ex-presidente Rafael Correa, cuja candidata Luisa González liderava as pesquisas de intenção de voto antes do assassinato.

Villavicencio, ex-jornalista investigativo, denunciou casos de corrupção durante a gestão do socialista (2007-2017), hoje exilado na Bélgica.