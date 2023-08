A dor dos refugiados ucranianos que retornaram a Kharkiv

Enquanto recolhe pedaços de metal perto da cama elástica de sua filha, Tatiana Filipova relembra o bombardeio russo com drones em seu bairro de Kharkiv (nordeste da Ucrânia), para onde voltou após fugir no início da guerra.

Na semana passada, autoridades de cidades próximas à Kupiansk pediram a seus habitantes que deixassem suas casas antes do avanço das tropas russas.

"Minha vida parou", lamenta Filipova, lembrando o dia em que fugiu de Kharkiv em março de 2022. A gerente de marketing de 35 anos se refugiou na região de Cherkasy (centro) com sua filha de 3 anos, seus três gatos e tudo o que pôde levar no porta-malas do carro.

Nesse período, ela também foi separada do marido, que teve que ficar em Kharkiv com o avô doente. Após a retirada do Exército russo, ele decidiu voltar à sua cidade, mas sua esperança de recuperar uma vida normal foi frustrada quando estilhaços de um bombardeio atingiram sua casa enquanto estava no local com o filho.

"Quando vivemos em Kharkiv, podemos ser atingidos (por bombardeios) a qualquer momento", reconhece Filipova.

Assim como ela, muitos refugiados que voltaram ao local vivem em constante medo nesta grande cidade, localizada a cerca de 30 quilômetros da fronteira com a Rússia.

"Se tivéssemos ficado em Kiev, isso nunca teria acontecido", disse Victoria Revenko, citando a morte de seu marido na linha de frente.