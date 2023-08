Zelensky diz que visitou tropas ucranianas no front leste em Donetsk

O presidente ucraniano Volodimir Zelensky afirmou, nesta segunda-feira (14), que visitou o front leste, na região de Donetsk, para se reunir com as tropas ucranianas que lutam na contraofensiva contra o Exército russo.

"Visitei a 22ª brigada" e "discutimos com o comandante os problemas dos soldados e as propostas para resolvê-los", escreveu o presidente no Telegram.

