United estreia na Premier League com vitória sobre Wolverhampton

Um gol de cabeça do zagueiro francês Raphael Varane ajudou o Manchester United a iniciar sua caminhada na Premier League com uma vitória sobre o Wolverhampton (1-0), nesta segunda-feira (14), no encerramento da primeira rodada.

Superiores no primeiro tempo, apesar das poucas chances criadas, os 'Red Devils' só encontraram a brecha a quinze minutos do fim, quando o ex-jogador do Real Madrid desviou de cabeça após um cruzamento de Aaron Wan-Bissaka.

O Wolverhampton, que demitiu o técnico Julen Lopetegui na semana passada e o substituiu por Gary O'Neil, teve sua chance no início da segunda etapa (49'), quando o brasileiro Matheus Cunha mandou a bola na trave do novo goleiro do United, André Onana.