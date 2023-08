Trump pode enfrentar novo indiciamento por eleições de 2020 na Geórgia

Os promotores da Geórgia, que investigam a suposta tentativa do ex-presidente Donald Trump de fraudar o resultado das eleições de 2020 neste estado do sul, começarão a apresentar provas a um grande júri nesta segunda-feira (14), antes de um possível indiciamento.

Duas das testemunhas, o ex-vice-governador do estado da Geórgia, Geoff Duncan, e um jornalista local, afirmaram no sábado que receberam uma ligação do escritório da promotora do condado de Fulton, Fani Willis, para depor perante um grande júri na terça-feira.

A promotora criou esse painel de cidadãos com poderes investigativos para determinar se há provas suficientes para indiciar Trump.

Em julho, a promotora deu a entender que poderia solicitar um indiciamento antes do final de agosto, por fraude e interferência eleitoral.

Nesta segunda-feira, Trump criticou em sua plataforma Truth Social o ex-vice-governador Geoff Duncan, dizendo que ele "não deveria" testemunhar no caso.

E voltou a atacar a promotora, a quem acusou de "só querer 'pegar Trump'". Ele também reiterou, sem provas, que foi vítima de fraude na Geórgia em 2020 em benefício de seu adversário democrata, Joe Biden.