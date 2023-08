Renomados chefs havaianos preparam grande operação para alimentar sobreviventes dos incêndios

Quando um incêndio florestal devastou uma pequena comunidade costeira do Havaí na semana passada, alguns dos mais renomados chefs do arquipélago decidiram unir suas forças para ajudar da melhor maneira, na cozinha.

Enquanto aumentam as críticas e a frustração diante da resposta oficial, que para muitos tem sido lenta, doações e diversas iniciativas comunitárias ajudam a enfrentar a tragédia.

Para alimentar os desamparados e aqueles que permanecem em Lahaina - em condições precárias -, estrelas como Simeon, a celebridade culinária Lee Anne Wong - cujo restaurante Lahaina foi incendiado - e figuras da culinária local, como o chef Taylor Ponte, trabalham em três turnos nas dependências da "University of Hawaii School of Gastronomy" (Escola de Gastronomia da Universidade do Havaí) com o apoio de dezenas de voluntários.

"Alguns de nossos chefs perderam suas casas, e estão aqui cozinhando para sua comunidade. Isso dá uma ideia do que é o espírito 'aloha", disse Simeon.