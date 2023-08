Presidente dominicano anuncia que tentará a reeleição em 2024

O presidente da República Dominicana, Luis Abinader, anunciou, neste domingo (13), que vai tentar um segundo mandato de quatro anos nas eleições presidenciais de 2024.

"Depois de uma profunda reflexão, entendi que o país está acima da minha tranquilidade familiar ou pessoal. Por isso, comunico hoje minha decisão de participar das eleições internas do Partido Revolucionário Moderno (PRM) para ser seu candidato à Presidência", informou Abinader em vídeo postado na rede social X, antigo Twitter.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O presidente é o principal candidato entre os aspirantes do PRM (centro esquerda). Dirigentes e porta-vozes do partido têm manifestado apoio para que Abinader continue no poder.

A Constituição dominicana permite a reeleição por até dois mandatos consecutivos.

"Ainda há desafios a enfrentar, oportunidades a aproveitar e mudanças a realizar. Quero que continuemos construindo sobre as conquistas que alcançamos juntos, trabalhando com o mesmo entusiasmo e a honestidade de sempre. Vamos continuar acreditando no poder da honestidade!", prosseguiu Abinader, que lidera várias pesquisas de opinião para vencer as presidenciais no primeiro turno.

As eleições presidenciais estão previstas para maio de 2024, juntamente com as legislativas.