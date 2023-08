EUA HAVAÍ INCÊNDIOS: Autoridades temem aumento do número de mortes por incêndios no Havaí

=== EUA HAVAÍ INCÊNDIOS ===

KAHULUI:

Autoridades temem aumento do número de mortes por incêndios no Havaí

O balanço de vítimas do incêndio no Havaí, o mais letal nos Estados Unidos em mais de um século, se aproxima de 100 mortes nesta segunda-feira (14), segundo as autoridades, que temem um número muito maior, em meio a grandes críticas à gestão da crise.

KAHULUI:

Pastor que perdeu tudo no incêndio no Havaí consola sobreviventes

Em 60 anos de ministério, o pastor Arza Brown nunca tinha celebrado um culto calçando sandálias. Mas não teve opção neste domingo (13), depois que o incêndio florestal que devastou uma comunidade no Havaí o deixou com pouco mais que sua fé.

=== UCRÂNIA RÚSSIA ===

KIEV:

Ucrânia anuncia pequenos avanços no leste e sul do país

A Ucrânia anunciou, nesta segunda-feira (14), avanços no leste e sul do país, pequenos progressos em sua contraofensiva lançada há dois meses para liberar os territórios ocupados pela Rússia.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

QUITO:

Candidatos à Presidência do Equador debatem soluções para combater a violência

Construir uma nova prisão, limitar a entrada de estrangeiros com antecedentes criminais e militarizar portos e aeroportos foram as propostas debatidas pelos candidatos à Presidência do Equador, neste domingo (13), dias depois do assassinato de um dos aspirantes ao cargo.

-- ÁFRICA

NIAMEY:

Níger pode superar sanções impostas após o golpe, afirma primeiro-ministro nomeado pelos militares

O Níger é capaz de "superar" as sanções impostas contra o governo, afirmou nesta segunda-feira (14) o primeiro-ministro nomeado pelos militares, um dia após o regime denunciar o impacto das medidas no país, cuja situação será discutida em uma reunião de cúpula da União Africana (UA).

NIAMEY:

Intervenção militar no Níger, uma operação incerta e de alto risco

A Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (Cedeao), embora privilegie a via diplomática, aprovou uma intervenção armada contra os militares que tomaram o poder em 26 de julho no Níger e ativaram a sua "força de reserva".

-- ÁSIA

CABUL:

Os relatos de quatro afegãos dois anos após o retorno do Talibã

Para muitos afegãos, em particular as mulheres, a vida mudou drasticamente com o retorno ao poder do Talibã há dois anos e o fim de duas décadas de guerra contra o Exército dos Estados Unidos e seus aliados.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

MrBeast e a indigestão da má fama no YouTube

Era 4 de setembro de 2022 e cerca de dez mil pessoas gritavam o nome de MrBeast em um shopping center de Nova Jersey para receber o youtuber com mais seguidores do planeta na inauguração de sua primeira hamburgueria.

=== ESPORTE ===

