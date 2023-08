Os incêndios florestais mais mortais do século XXI

Os incêndios florestais no Havaí, cujo balanço pode superar os 100 mortos nesta segunda-feira (14), estão entre os mais mortais do século XXI.

Ao menos 179 pessoas morreram em incêndios florestais no sudeste da Austrália, sobretudo no Estado de Victoria, no chamado "sábado sombrio", em 7 de fevereiro de 2009.

Cidades inteiras e mais de 2.000 casas foram devastadas em decorrência das temperaturas extremas e da seca.

Em julho de 2018, um gigantesco incêndio consumiu a vila costeira de Mati, a 40 quilômetros de Atenas, e deixou 103 mortos. Em poucas horas, mais de 2.000 casas e quase 1.200 hectares foram destruídos.

A maioria das vítimas ficou presa nas chamas enquanto tentava fugir da cidade em seus veículos. Outras se afogaram tentando escapar pelo mar.