Novo primeiro-ministro do Paquistão presta juramento

"Chegamos a um acordo de que o primeiro-ministro deve ser de uma província menor para que as reivindicações (dessas províncias) sejam atendidas", disse o líder da oposição paquistanesa Raja Riaz Ahmad no sábado, após uma reunião com o primeiro-ministro cessante, Shehbaz Sharif.

"Vou me esforçar para preservar a ideologia islâmica que é a base da criação do Paquistão. Não permitirei que meus interesses pessoais influenciem minha conduta ou minhas decisões oficiais", prometeu ele durante uma cerimônia transmitida ao vivo pela televisão.

Kakar vai liderar o Paquistão até as próximas eleições gerais e provinciais marcadas para novembro, embora várias autoridades já tenham alertado que as eleições serão adiadas para 2024.

O Parlamento foi oficialmente dissolvido na quarta-feira e as eleições devem ser realizadas dentro de 90 dias, de acordo com a Constituição.

No entanto, possíveis mudanças nos círculos eleitorais e a adoção no mês passado de uma lei que dá mais poder ao Executivo interino para negociar com órgãos internacionais preveem que as eleições possam demorar a acontecer.