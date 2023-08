MrBeast e a indigestão da má fama no YouTube

Era 4 de setembro de 2022 e cerca de dez mil pessoas gritavam o nome de MrBeast em um shopping center de Nova Jersey para receber o youtuber com mais seguidores do planeta na inauguração de sua primeira hamburgueria.

Jimmy Donaldson, mais conhecido como MrBeast, decidiu aproveitar a fama como influenciador digital para lançar sua empresa "MrBeast Burger", um negócio focado no preparo de lanches para delivery. No entanto, a ambiciosa aventura rapidamente deu errado.

Aos 25 anos, com mais de 170 milhões de seguidores, o youtuber acaba de processar seus sócios após receber críticas negativas pela qualidade dos hambúrgueres.

"Este é o pior hambúrguer que já comi. Foi como engolir colheres de alho em pó", disse um crítico em Nova York.

O relato é uma das críticas incluídas no processo apresentado em julho em um tribunal de Nova York.

Em retaliação, a empresa que prestou serviços para o empreendimento, a Virtual Dining Concepts, acaba de entrar com uma ação por danos e juros contra MrBeast, no valor de US$ 100 milhões (cerca de R$ 489 milhões na cotação atual).