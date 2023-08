Morre Clarence Avant, 'Poderoso Chefão' da música negra

Clarence Avant, executivo do mundo do entretenimento e uma das figuras mais influentes da indústria musical, morreu aos 92 anos, informou sua família em um comunicado nesta segunda-feira (14).

"Ele é o eterno padrinho do nosso negócio", disse o renomado músico, diretor e produtor Quincy Jones em 2006, em entrevista à Billboard. "Todo mundo em nosso negócio, se for inteligente, já passou pela mesa de Clarence", acrescentou.

"Ao longo de sua vida, ele abriu portas e derrubou tetos, mudando vidas e oferecendo oportunidades a gerações. Verdadeiro pioneiro, mentor e campeão, Clarence Avant é e sempre será um gigante entre nós", publicou a empresa Roc Nation, do rapper Jay-Z.

Em 2007, Avant recebeu o Thurgood Marshall Lifetime Achievement Award, da Associação Nacional pelo Progresso das Pessoas de Cor (NAACP, na sigla em inglês). Além de ter recebido honras especiais do Hall da Fama do Rock and Roll e da Recording Academy, organizadora do Grammy, em 2021.

