Incêndio em centro para pessoas com deficiência na Itália deixa um morto

Um residente morreu e outros dez ficaram intoxicados no incêndio desta segunda-feira (14) pela manhã em uma casa de repouso para idosos e pessoas com deficiência em Parma, no norte da Itália.

"Esta manhã, ao amanhecer, ocorreu um incêndio em um prédio que fazia parte de um estabelecimento de acolhida para pessoas frágeis e com deficiência", escreveu o prefeito de Parma, Michele Guerra, no Facebook. "Onze pessoas foram hospitalizadas e uma, infelizmente, morreu", acrescentou.

O prefeito indicou que espera que a investigação esclareça a natureza do incêndio que, segundo os veículos de comunicação italianos, teve origem em um quarto no térreo do edifício, depois invadido pela fumaça.

