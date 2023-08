Imprensa argentina vê surpresa com vitória de Milei nas primárias, mas disputa ainda aberta

A imprensa argentina reportou na madrugada desta segunda-feira, 14, a surpresa com a liderança de Javier Milei, nas eleições primárias realizadas no domingo, mas também ressaltou que a disputa segue em aberto. Nas palavras do La Nación, o desempenho do deputado ultraliberal provoca um "terremoto" no cenário político local.

O diário destaca que, com mais de 97% das urnas apuradas nas prévias, conhecidas pela sigla PASO no país, Milei tinha 30,06% dos votos, a coalizão Juntos por el Cambio vinha em seguida, com 28,26%, e a Unión por la Patria, liderada pelo ministro da Economia, Sergio Massa, aparecia em terceiro, com 27,26%.

A coalizão Juntos por el Cambio, do ex-presidente Mauricio Macri, era apontada como favorita em várias pesquisas, e algumas sondagens recentes apontavam perda de fôlego de Milei, o que não se confirmou nas primárias. Juntos por el Cambio tinha uma disputa interna, e a candidata dessa coalizão agora será Patricia Bullrich, que liderou no domingo em seu grupo e já ocupou vários cargos públicos importantes anteriormente no país, entre eles o de ministra da Segurança, um de seus principais focos na campanha.

O jornal Clarín destaca o fato de que o peronismo, atualmente no governo, teve "uma queda histórica", mas via o resultado da eleição de outubro ainda em aberto, diante de um eleitorado praticamente dividido em três terços iguais.

Mais à esquerda, o jornal Página 12 afirma que o primeiro lugar de Milei foi de fato uma surpresa, mas acrescenta que o quadro é de fato bastante equilibrado. Com isso, não é possível descartar nenhum eventual cenário sobre os que passarão para um provável segundo turno, acrescenta.

Em análise na mesma publicação, Luis Bruschtein se questionava se a liderança de Milei seria "um chamado de atenção ou um voto definitivo".