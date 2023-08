Holding da família Agnelli adquire 15% da Philips

A fabricante de eletrodomésticos Philips anunciou, nesta segunda-feira (14), que a holding Exor, que pertence à família italiana Agnelli, adquiriu 15% de suas ações, em uma operação avaliada em 2,6 bilhões de euros (cerca de 14 bilhões de reais, na cotação atual).

Após um acordo entre as duas empresas, a Exor se torna "um investidor minoritário de longo prazo", anunciou a Philips, com sede na Holanda.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As negociações entre as duas empresas, segundo a fabricante holandesa, ocorreram no âmbito do "interesse assumido pela Exor em aumentar a sua presença nos setores da saúde e da tecnologia".

A Exor, que pertence à poderosa família Agnelli, proprietária da Fiat, explicou à AFP que a transação foi concretizada por "um preço de mercado" de 2,6 bilhões de euros.

O acordo prevê que a Exor nomeie um membro do conselho de vigilância da Philips, de acordo com o comunicado.

jnb-jcp/clc/eb/mb/aa