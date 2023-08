Grupo imobiliário chinês Country Garden em queda expressiva na Bolsa e preocupa mercados

A ação do grupo imobiliário Country Garden, um dos maiores grupos da China, registrou queda de mais 15% na Bolsa nesta segunda-feira, o que provocou preocupação nos mercados.

A situação é uma consequência direta de uma crise sem precedentes no setor imobiliário, uma área que, ao lado do setor de construção, representou durante muito tempo 25% do PIB da China.

Country Garden é um grupo privado, que atua principalmente em cidades secundárias e tem dezenas de milhares de funcionários.

O grupo está na lista da revista Forbes de 500 maiores empresas do mundo e sua presidente, Yang Huiyan, era até recentemente a mulher mais rica da Ásia.

Country Garden, que sempre insistiu ter uma solidez financeira, não conseguiu pagar na semana passada os juros de empréstimos.

A empresa tem um período de carência de 30 dias e pode entrar em recuperação judicial em setembro se não conseguir efetuar os pagamentos.