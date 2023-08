Embaixadora dos EUA volta a visitar jornalista preso na Rússia por espionagem

A embaixadora dos Estados Unidos na Rússia, Lyanne Tracy, visitou pela terceira vez, nesta segunda-feira (14), o repórter preso do The Wall Street Journal, Evan Gershkovich, e informou que ele está com boa saúde.

Lynne Tracy voltou a conversar com Gershkovich no presídio de Lefortovo, em Moscou, pouco mais de um mês depois de sua última visita, afirmou um porta-voz do Departamento de Estado.

"A embaixadora Tracy disse que Evan ainda parece ter boa saúde e se mantém forte, apesar das circunstâncias", indicou o porta-voz do Departamento.

"Mais uma vez, os Estados Unidos pedem à Federação Russa que liberte imediatamente Evan Gershkovich e também que liberte o cidadão americano detido injustamente Paul Whelan", afirmou.

Gershkovich, que já trabalhou para a AFP, foi preso em 29 de março durante uma viagem a trabalho aos Urais.

Ele é o primeiro jornalista ocidental preso e acusado de espionagem por Moscou desde o fim da era soviética no início dos anos 90, em meio a uma forte deterioração das relações entre ambas as partes após a invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022.