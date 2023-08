Comunicado do Business Wire :United States Steel Corporation

Burritt continuou: "A U. S. Steel está em uma jornada estratégica executando uma transformação convincente, ao desenvolver os melhores recursos de fabricação e acabamento de aço EAF da categoria, ao mesmo tempo em que reduz nossa pegada de carbono. Nosso balanço patrimonial está mais forte do que nunca, sendo que estamos entregando um fluxo de caixa resiliente, ao mesmo tempo em que priorizamos o retorno direto aos acionistas. O interesse demonstrado pelas propostas não solicitadas recebidas até o momento é uma validação da estratégia da U. S. Steel e um histórico de execução bem-sucedida. Enquanto o Conselho realiza sua análise de propostas recebidas anteriormente e outras propostas que espera receber, toda a nossa equipe permanece com foco na execução segura e responsável de todas as nossas operações e no avanço de nossa estratégia Best for All®, enquanto continua entregando a todas as partes interessadas."

A United States Steel Corporation (NYSE: X) ("U. S. Steel") anunciou hoje que seu Conselho Administrativo decidiu iniciar um processo formal de análise, com a ajuda de consultores financeiros e jurídicos externos, para avaliar alternativas estratégicas para a Empresa. O Conselho Administrativo e a equipe de gestão estão comprometidos em agir no melhor interesse da Empresa, seus acionistas e partes interessadas. A U. S. Steel fez um progresso significativo ao transformar a Empresa em uma siderúrgica Best for All® centrada no cliente e competitiva em todo o mundo, à medida que continua ganhando em mercados estratégicos, descendo a curva de custos e subindo a curva de talentos.

Fundada em 1901, a United States Steel Corporation é líder na produção de aço. Com foco inabalável na segurança, a estratégia Best for All® centrada no cliente da Empresa vem promovendo um futuro mais seguro e sustentável à U. S. Steel e suas partes interessadas. Com uma ênfase renovada na inovação, a U. S. Steel atende as indústrias automotiva, de construção, eletrodomésticos, energia, contêineres e embalagens com produtos de aço de alto valor agregado, como aço avançado de alta resistência XG3®, de propriedade da U. S. Steel. A Empresa também mantém uma produção de minério de ferro competitivamente vantajosa, tendo uma capacidade anual de produção de aço bruto de 22,4 milhões de toneladas líquidas. A U.S. Steel tem sede em Pittsburgh, Pensilvânia, com operações de classe internacional nos EUA e na Europa Central. Para mais informação, acesse www.ussteel.com.

NOTA DE PRECAUÇÃO SOBRE DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS

Este comunicado contém informações que podem constituir "declarações prospectivas" segundo o significado da Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterado, e da Seção 21E da Lei de Bolsa de Valores de 1934, conforme alterado. Pretendemos que as declarações prospectivas sejam cobertas pelas disposições de porto seguro para declarações prospectivas nestas seções. Em geral, identificamos tais declarações prospectivas usando as palavras "acreditar", "esperar", "pretender", "estimar", "antecipar", "projetar", "alvo", "prever", "visar", "deveria", "plano", 'meta", "futuro", "irá", "pode" e expressões semelhantes ou usando datas futuras. Contudo, a ausência destas palavras ou expressões semelhantes não significa que uma declaração não seja prospectiva. As declarações prospectivas não são fatos históricos, mas representam apenas as crenças da Empresa quanto a eventos futuros, muitos dos quais, por sua natureza, são inerentemente incertos e fora do controle da Empresa. É possível que os resultados, situação financeira e desenvolvimentos reais da Empresa possam diferir, possivelmente de modo material, dos resultados, desenvolvimentos e condição financeira antecipados indicados nestas declarações prospectivas. A administração acredita que estas declarações prospectivas são razoáveis no momento em que foram feitas. Entretanto, deve-se tomar cuidado para não depositar confiança indevida em tais declarações prospectivas, pois tais declarações se referem apenas à data em que foram feitas. Nossa Empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros, exceto conforme exigido por lei. Além disto, as declarações prospectivas estão sujeitas a certos riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente da experiência histórica de nossa empresa e de nossas expectativas ou projeções atuais. Estes riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a, se os objetivos do processo de análise de alternativas estratégicas serão atingidos; os termos, estrutura, benefícios e custos de qualquer transação estratégica; o momento de qualquer transação e se alguma transação será consumada; o risco de que a análise de alternativas estratégicas e seu anúncio possam ter um efeito adverso na capacidade da Empresa de manter clientes, reter e contratar pessoal-chave, bem como manter relacionamentos com clientes, fornecedores, funcionários, acionistas e outras relações comerciais em seus resultados operacionais e negócios em geral; o risco de que a análise de alternativas estratégicas possa desviar a atenção e o tempo de administração da Empresa, o risco de quaisquer custos ou despesas inesperadas resultantes da análise; o risco de qualquer litígio referente à análise; e riscos e incertezas descritos no "Item 1A. Fatores de Risco" em nosso relatório anual no Formulário 10-K para o ano concluído em 31 de dezembro de 2022 e aqueles descritos de tempos em tempos em nossos relatórios futuros apresentados à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).