Comunicado do Business Wire :Sun Capital Partners, Inc.

Sun Capital Partners, Inc. ("Sun Capital"), uma empresa líder de investimentos privados com foco em negócios defensáveis em mercados em crescimento com oportunidades tangíveis de melhoria de desempenho, anunciou hoje que sua afiliada chegou a um contrato definitivo com várias subsidiárias da Koch Engineered Solutions, LLC, uma subsidiária da Koch Industries, Inc., para adquirir a Koch Separation Solutions ("KSS" ou a "Empresa"). A aquisição por uma afiliada da Sun Capital abrirá caminho para a KSS reforçar sua presença no mercado e melhorar suas economias de escala.

Fundada em 1963 e com sede em Wilmington, Massachusetts, a KSS tem mais de 700 funcionários e décadas de experiência em fornecer tecnologias de separação. A Empresa oferece filtração por membrana, troca iônica, evaporadores, secadores e tecnologias proprietárias de fabricação de queijos para os mercados industrial, alimentício, de bebidas, laticínios e outros. Assim que a transação for concluída, a KSS irá operar como uma empresa autônoma que inclui todas as suas operações atuais e continuar sob a equipe administrativa existente. A visão da Empresa é transformar o panorama mundial de separações e se tornar um parceiro preferencial a seus clientes, impulsionando a criação de valor e a sustentabilidade nos mercados de alimentos, bebidas, laticínios, ciências biológicas e industriais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A Sun Capital e a KSS compartilham uma visão comum de inovação e aprimoramento contínuo para melhor atender nossos clientes", disse Manny Singh, Presidente da KSS, que continuará liderando a equipe administrativa. "A KSS tem uma história estabelecida no espaço de separações, com mais de meio século de experiência em oferecer soluções inovadoras para clientes em todo o mundo. Estamos empolgados com esta oportunidade, pois posiciona a KSS para formar relacionamentos de longa data, enquanto aumenta nossas capacidades como provedor de soluções completas. Continuamos comprometidos em oferecer o mesmo nível de serviço que nossos clientes esperam quando trabalham conosco."

A KSS é líder na filtração por membrana desde sua criação, atendendo sobretudo aos mercados industriais com tratamento de água e efluentes. Nas décadas seguintes, o negócio evoluiu para novos mercados, ao oferecer soluções inovadoras aos mais exigentes desafios de separação em processo. Mediante aquisições do fornecedor de equipamentos de troca iônica, Eco-Tec, e do fornecedor de tecnologia de separação térmica, RELCO, a empresa se transformou no provedor de soluções completas e integradas nas quais os clientes ao redor do mundo confiam hoje.

"Estamos muito animados com este contrato e na expectativa de trabalhar com a equipe da KSS para apoiar a mesma como uma forte empresa independente", disse Jeremy Stone, Diretor Geral Sênior da Sun Capital. "A Sun Capital tem uma longa história de parcerias bem-sucedidas com equipes administrativas excepcionais em empresas industriais em diversos setores. Estamos confiantes de que podemos aplicar esta experiência e nossos profundos recursos operacionais internos para ajudar a administração a executar seu plano de negócios, acelerar o crescimento e aumentar a capacidade da Empresa de ajudar os clientes a aumentar a produtividade, enquanto cumpre as metas de sustentabilidade."

"A Koch tem orgulho de ter fundado e desenvolvido a KSS como líder do setor no espaço de soluções de separação", disse Dave Dotson, Presidente da Koch Engineered Solutions. "Por meio de nosso trabalho recente com a equipe da Sun Capital, ficou claro que há uma visão com a KSS que levará a Empresa a seu próximo nível de sucesso."