Comunicado do Business Wire :AIT Worldwide Logistics, Inc.

Colegas de equipe corporativa da líder em soluções de cadeia de fornecimento AIT Worldwide Logistics se mudaram recentemente a uma nova sede mundial no 2 Pierce Place em Itasca, Illinois. Anteriormente, as equipes de serviços compartilhados da AIT estavam baseadas em diversas instalações de Itasca, incluindo 701 Rohlwing Rd., um prédio e depósito de um andar que era compartilhado com a estação da empresa em Chicago desde 1997. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230814742813/pt/ AIT's new global headquarters occupies multiple floors of the iconic 25-story suburban tower at 2 Pierce Place in Itasca, Illinois. (Photo: Business Wire) Segundo o Presidente e Diretor Executivo da AIT, Vaughn Moore, a mudança foi estimulada pelo crescimento exponencial da organização e pelo surgimento como uma potência logística mundial. "Depois de mais de 40 anos no mercado e imensa expansão a mais de 110 locais na Ásia, Europa e América do Norte, estamos intensificando nossas raízes na área de Chicago", disse Moore. "Este local moderno e altamente visível é uma verdadeira manifestação de nossa marca mundial e oferece à nossa equipe corporativa o espaço e os recursos necessários para melhor atender nossos clientes e colegas de equipe ao redor do mundo." Moore acrescentou que o novo local é um grande investimento na experiência de trabalho local dos colegas de equipe da AIT.

"Trabalhar juntos neste espaço de escritórios de última geração nos permite ser muito mais colaborativos, permitindo reações mais rápidas e em tempo real", disse ele. "O 2 Pierce Place também proporciona o espaço adicional de que precisamos para acomodar o crescimento futuro de nossas equipes de serviços compartilhados." A sede mundial da AIT ocupa vários andares da emblemática torre suburbana de 25 andares. Com 395 pés, é o segundo edifício mais alto de Illinois fora dos limites da cidade de Chicago. Do saguão moderno ao salão de locatários, sala de jogos e pátio ao ar livre, o 2 Pierce Place oferece comodidades populares no local, incluindo academia, trilha para caminhada, rotisseria com serviço completo servindo café da manhã e almoço, opções de refeições para viagem e serviços de alimentação no local. Os membros da equipe de contabilidade, sinistros, finanças, sistemas de negócios internacionais, conformidade mundial, recursos humanos, imagem, tecnologia da informação, jurídico e marketing estão estacionados em andares altos recém-reformados com conveniências, incluindo uma sala de jogos privada, cafés, estações de trabalho sentado e em pé, além de diversas salas de conferência equipadas com recursos audiovisuais de última geração.

Nos próximos meses, as equipes da AIT restantes da área de Chicago em Itasca e Wood Dale (incluindo logística de alimentos dedicada e locais de ciências biológicas) estão planejando se mudar para uma instalação multisserviço unificada no subúrbio próximo de Palatine. Este novo espaço misto de escritórios e depósito se encontra em construção. Enquanto itso, a AIT Truckload Solutions continuará atendendo clientes fora de seu local atual na 55 W. Monroe St. em Chicago. Convenientemente localizada perto da interseção da Interstate 290 e da Elgin-O'Hare Expressway, a nova sede mundial da AIT é facilmente acessível a partir do Aeroporto Internacional O'Hare:

Saiba mais sobre o 2 Pierce Place em twopierceplace.com.