Campeão em Toronto, Sinner se aproxima do Top 5 do ranking da ATP; Alcaraz segue líder

Campeão no fim de semana do Masters 1000 de Toronto, o italiano Jannik Sinner alcançou nesta segunda-feira (14) sua melhor posição no ranking da ATP, como novo número 6 do mundo, enquanto o espanhol Carlos Alcaraz segue na liderança.

Atrás dele continuam o sérvio Novak Djokovic, em segundo, o russo Daniil Medvedev, terceiro, e o grego Stefanos Tsitsipas, em quarto.

A única mudança no Top 5 foi a entrada do dinamarquês Holger Rune, que desbancou da quinta posição o norueguês Casper Ruud, agora número 7.

No domingo, Sinner, de 21 anos, conquistou em Toronto seu primeiro título Masters 1000, o oitavo de sua carreira. O italiano tem agora como objetivo entrar no Top 5, já que está apenas 65 pontos atrás de Rune e a 365 de Tsitsipas.

Seu adversário na final, o australiano Alex de Minaur, subiu seis posições e agora é o número 12 do mundo.