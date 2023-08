Bia Haddad cai 7 posições no ranking da WTA; Swiatek segue no topo

Eliminada na terceira rodada do WTA 1000 de Montreal, a brasileira Bia Haddad caiu sete posições no ranking do tênis feminino, publicado nesta segunda-feira (14), e agora é a número 19 do mundo.

Bia ficou um mês sem jogar depois de sofrer uma lesão nas costas, que a obrigou a abandonar Wimbledon nas oitavas de final, no início de julho.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No torneio de Montreal, a brasileira estreou com vitória sobre a polonesa Magdalena Frech, mas caiu na fase seguinte para a canadense Leylah Fernandez.