Barcelona estreia no Espanhol com empate sem gols contra o Getafe

Em jogo marcado pelas expulsões, o Barcelona estreou neste domingo (13) no Campeonato Espanhol com um empate em 0 a 0 com o Getafe fora de casa.

Atual campeão, o Barça jogou com dez desde a expulsão do atacante Raphinha no final do primeiro tempo e não conseguiu superar a retranca dos anfitriões.

O brasileiro vinha sendo o jogador mais perigoso do time catalão até acertar uma cotovelada no lateral uruguaio Gastón Álvarez (42').

O Getafe também ficou com um homem a menos a partir do início do segundo tempo, com o meia Jaime Mata (57') expulso depois de receber o segundo cartão amarelo.

"Tentamos de todas as maneiras contra um adversário muito fechado defensivamente. É uma pena porque acho que merecíamos ganhar e ficamos com um ponto que, para nós, é insuficiente", lamentou depois do jogo o técnico do Barcelona, Xavi Hernández, que também foi expulso pelo árbitro por reclamação (70').

"É um ponto. No ano passado começamos igual e terminamos bem", acrescentou Xavi.