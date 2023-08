Banco Central da Rússia vai intervir para impedir colapso do rublo

Durante a operação, a moeda russa caiu a um nível de 100 rublos por dólar e 110 por euro. No final do dia, avançou para 98 por dólar e 107 por euro.

Os resultados da reunião serão anunciados às 10h30 no horário local (04h30 no horário de Brasília), informou o banco central.

A moeda russa não caía para o nível de 100 unidades por euro desde março de 2022, quando entrou em colapso após a ofensiva militar contra a Ucrânia, iniciada em fevereiro daquele ano.

O banco central anunciou a reunião depois que o conselheiro do Kremlin, Maxim Oreshkin, criticou a "política monetária frouxa" do emissor em um artigo de opinião publicado pela agência oficial de notícias TASS nesta segunda-feira.

Oreshkin afirmou que o banco central tem todas as "ferramentas necessárias" para lidar com a situação e estimou que o preço do rublo voltará a uma situação de normalidade no futuro próximo.