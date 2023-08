Autoridades temem encontrar diariamente '10 ou 20 corpos' após incêndio no Havaí

Autoridades enfrentavam uma onda de críticas por sua condução da crise. As equipes de resgate "devem encontrar de 10 a 20 pessoas por dia até encerrarem seu trabalho", alertou o governador do Havaí, Josh Green, em entrevista exibida hoje pela rede de TV CBS.

Equipes de emergência avançavam, com o auxílio de cães farejadores, em sua missão de busca entre os veículos e casas incendiados. "Ninguém sabe a dimensão do desastre", admitiu John Pelletier, comandante da Polícia de Maui.

O balanço dos mortos no incêndio no Havaí, o mais letal ocorrido nos Estados Unidos em mais de um século, era de 96 nesta segunda-feira (14), e deve dobrar ou triplicar ao longo da semana, alertaram autoridades.

Lahaina, cidade costeira da ilha de Maui, foi praticamente destruída pelas chamas que avançaram na madrugada de quarta-feira da semana passada. Os sobreviventes denunciam que não receberam nenhum alerta.

Questionada sobre a razão pela qual as sirenes da ilha não foram acionadas, a senadora pelo estado do Havaí, Mazie Hirono, respondeu no domingo que aguardaria os resultados da investigação anunciada pela procuradora-geral do estado, Anne Lopez.

"Não vou dar nenhuma desculpa para essa tragédia", disse a senadora democrata ao canal CNN. "Estamos concentrados na necessidade de resgate e, infelizmente, na localização de mais corpos", acrescentou a congressista.

O fogo atingiu ou destruiu mais de 2.200 estruturas em Lahaina. Oficialmente, o prejuízo é calculado em 5,5 bilhões de dólares (26,9 bilhões de reais), sem contar as milhares de pessoas que perderam suas casas.

Até o momento, apenas dois corpos foram identificados, explicou o comandante de polícia. Ele pediu aos parentes das pessoas desaparecidas que façam exames de DNA. "Vamos agir o mais rapidamente possível. Mas, para que vocês saibam, 3% é o que foi rastreado com os cães", acrescentou.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, informou ontem que pretende viajar em breve ao Havaí, onde vários pequenos focos de incêndio permanecem ativos.