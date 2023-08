Autoridades localizam 13 corpos em congeladores no leste do México

Autoridades encontraram restos mortais de pelo menos 13 corpos guardados em congeladores no estado de Veracruz, no leste do México, região atingida pela violência ligada ao crime organizado.

"Em um dos primeiros indícios coletados, infelizmente pode haver mais de 13 corpos, com a probabilidade de que haja outros em processo de identificação', informou a procuradora de Veracruz, Verónica Hernández, em uma coletiva de imprensa, acrescentando que seis pessoas provavelmente "relacionadas a esses eventos estão sob custódia".

Os corpos foram localizados no domingo (13), na cidade de Poza Rica, após a polícia mexicana perseguir um homem que se escondeu em um prédio onde havia três pessoas sequestradas, disseram fontes não oficiais à AFP.