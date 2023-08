Autoridade de Madagascar é detida no Reino Unido por suspeitas de corrupção

A chefe de gabinete do presidente de Madagascar, Romy Andrianarisoa, e um cidadão francês foram detidos no Reino Unido sob suspeita de exigir subornos para conceder licenças de exploração ao grupo de mineração britânico Gemfields, anunciaram as autoridades britânicas nesta segunda-feira (14).

Andrianarisoa, de 46 anos, e Philippe Tabuteau, de 54, foram detidos em Londres, segundo um comunicado da agência britânica de combate ao crime, a National Crime Agency (NCA), confirmando informações do Financial Times.

A empresa transmitiu suas preocupações às autoridades britânicas e os dois suspeitos foram detidos "durante uma reunião em que supostamente tentaram solicitar uma quantia de 250.000 francos suíços (285.000 dólares ou 1,3 milhão de reais, na cotação atual) e uma participação acionária de 5% [na empresa]", disse a NCA.

Andrianarisoa e Tabuteau, "sócio" da primeira, segundo a NCA, compareceram no sábado a um tribunal britânico que ordenou que fossem mantidos em detenção até a próxima audiência, em 8 de setembro.

Se forem considerados culpados, podem pegar até 10 anos de prisão.

A Gemfields explora minas de pedras preciosas na Zâmbia e em Moçambique, enquanto em Madagascar já tem concessões de exploração.