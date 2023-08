Argentina: peso desvaloriza 18,3% após primárias

O peso argentino desvalorizou 18,3% nesta segunda-feira (14) no oficial Banco Nación após as eleições primárias de domingo, com voto majoritário da oposição e os sólidos resultados do libertário Javier Milei, que propõe a dolarização da economia.

O Banco Nación mostra um preço do dólar de 365,50 ante um fechamento de 298,5 na sexta-feira, antes das eleições, após a decisão do Banco Central. As coalizões contra o governo de Alberto Fernández, que defendem a desvalorização do peso, obtiveram quase 60% dos votos nas primárias para definir os candidatos às eleições presidenciais de outubro.

