Argentina elege seus candidatos à Presidência em meio à crise econômica

Em meio à crise econômica e com uma dose de ceticismo, os argentinos foram votar maciçamente, neste domingo (13), nas eleições primárias para definir seus candidatos às presidenciais de outubro, nas quais será escolhido o sucessor de Alberto Fernández. A aliança governista Unión por la Patria (peronismo) alinhou-se com a candidatura do ministro da Economia, Sergio Massa, um advogado de 51 anos que tem boas relações com diversos atores do poder, sejam empresários, sindicatos, ou o Fundo Monetário Internacional (FMI). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ele é desafiado por Juan Grabois, um líder dos movimentos sociais próximo ao papa Francisco que se candidata pela primeira vez e pretende refletir a ala esquerda do peronismo. Já na coalizão oposicionista Juntos por el Cambio (centro-direita), ocorre uma verdadeira batalha entre o prefeito de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, de 57 anos, e a ex-ministra de Segurança Patricia Bullrich, de 67, duas figuras entre a moderação e a intransigência que exaltaram suas diferenças ao longo da campanha. "É uma eleição em aberto, e esse resultado definirá o novo cenário eleitoral. Rodríguez Larreta atrai um eleitor não politizado, Patricia Bullrich é o contrário", disse à AFP o cientista político Carlos Fara. Depois de anos imersos na polarização, para os argentinos esta eleição será a primeira sem os ex-presidentes Cristina Kirchner ou Mauricio Macri, figuras tutelares do partido governista e da oposição.

A votação começou às 08h locais (mesmo horário em Brasília) e se estendeu até as 18h, quando as seções eleitorais fecharam. Até as 17h, tinham votado 61,5% dos mais de 35 milhões eleitores habilitados a votar. Na cidade de Buenos Aires, onde foi usado o voto eletrônico, problemas técnicos atrasaram o processo e, por isso, permitiu-se estendê-lo até as 19h30 nas seções onde ainda houver pessoas na fila.

A novidade desta eleição está por conta do libertário Javier Milei, um economista de 52 anos de extrema direita que pretende se firmar como a terceira força nacional com um discurso agressivo contra o que chama de "casta política". Facundo Cardozo, um gerente de vendas de 27 anos, acha que as coisas vão tão mal que a proposta de Milei é a melhor. "É preciso quebrar o que está montado para depois juntar as peças outra vez e recomeçar", comentou. Nas eleições legislativas de 2021, sua primeira eleição, o partido La Libertad Avanza, de Milei, foi o terceiro partido com mais votos na cidade de Buenos Aires, com 17%.

Milei "é reflexo do desencanto que levou muitos eleitores a desacreditarem dos partidos políticos", comentou Juan Negri, professor de Ciência Política da Universidade Torcuato di Tella. "Após o fracasso do governo de Mauricio Macri (2015-19), muitos se voltaram para uma direita mais radical", disse Negri.