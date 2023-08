Antissistema Milei surpreende e disputará Presidência da Argentina

O economista libertário de extrema direita Javier Milei surpreendeu ao obter a maior votação nas primárias argentinas, neste domingo (13), e disputará a Presidência com a ex-ministra de Segurança Patricia Bullrich (centro direita) e o ministro da Economia, Sergio Massa (peronismo).

Em um país marcado pela crise econômica, com uma inflação que chega a 115% interanual, e a pobreza em ascensão (40%), o discurso de Milei contra o que chama de "casta política" capitalizou o descontentamento e obteve 31,53% dos votos em sua primeira eleição nacional com seu partido, Libertad Avanza, com 73,32% das urnas apuradas.

Estes resultados foram recebidos com euforia na sede de campanha dos libertários, onde ouvia-se rock nos alto-falantes.

"O povo acompanhou o projeto porque Milei representa a esperança de uma mudança verdadeira, que acabe o roubo da casta política", disse à AFP Lilia Lemoine, candidata a legisladora.

As eleições para escolher o substituto do presidente Alberto Fernández (peronista de centro esquerda) serão celebradas em 22 de outubro. Um eventual segundo turno está previsto para 19 de novembro.

Com 26,27% dos votos, a aliança governista Unión por la Patria (União pela Pátria, peronismo) disputará a Presidência com Massa, um advogado de 51 anos que tem boas relações com diversos atores do poder, sejam empresários, sindicatos, ou o Fundo Monetário Internacional (FMI).