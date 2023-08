Americana Jessica Pegula é campeã do WTA 1000 de Montreal

A tenista americana Jessica Pegula conquistou o título do WTA 1000 de Montreal neste domingo (13), ao atropelar em 50 minutos a russa Liudmila Samsonova, que horas antes tinha disputado a semifinal contra a cazaque Elena Rybakina

Pegula, número 3 do mundo, bateu Samsonova (18ª) por 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-0, para levantar seu segundo troféu WTA 1000 na carreira.

A americana não teve problemas para superar a extenuada Samsonova, que só teve duas horas de descanso depois de derrotar Rybakina em três sets pelas semifinais.

As chuvas que caíram durante a semana em Montreal causaram várias mudanças no cronograma do torneio.

A própria Samsonova, que fez sua primeira final de WTA, teve que enfrentar a bielorrussa Aryna Sabalenka pelas oitavas de final e fez as quartas contra a suíça Belinda Bencic no mesmo dia, na última sexta-feira.

Pegula, por outro lado, teve a sorte de terminar sua semifinal contra a polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, antes da suspensão dos jogos de sábado pelas condições meteorológicas.