Adolescente de 13 anos sobrevive depois de cair de penhasco de 30 metros nos EUA

Um menino de 13 anos da Dakota do Norte sobreviveu a uma queda de quase 30 metros no parque Grand Canyon, no Arizona (EUA), durante uma viagem na terça-feira, 8. As autoridades disseram que as equipes de emergência levaram duas horas para resgatar Wyatt Kauffman depois que ele escorregou em um penhasco e caiu quase 30 metros na trilha Bright Angel Point.

O adolescente foi levado de avião para um hospital de Las Vegas para tratamento de nove vértebras quebradas, além de uma ruptura do baço, um colapso pulmonar, uma concussão e uma mão quebrada e um dedo deslocado.

"Eu estava na borda e estava saindo do caminho para que outras pessoas pudessem tirar uma foto", disse Wyatt ao canal de TV Phoenix KPNX. "Eu me agachei e me segurei em uma pedra. Eu só tinha uma mão nela", disse ele. "Perdi o controle e comecei a cair para trás."

Adolescente cai de penhasco: resgate levou duas horas

O National Park Service disse em um comunicado que a equipe de busca e resgate do Grand Canyon respondeu a uma chamada na terça-feira de que um visitante havia caído da borda do North Rim.

Uma vez no local, as autoridades determinaram que o resgate por helicóptero "não era viável" e usaram uma corda para levantar o menino até a borda. Foram necessários quase 40 funcionários de emergência e cerca de duas horas para resgatar Wyatt e levá-lo a um hospital de Las Vegas para tratamento, informou o KPNX.