Vivek Ramaswamy, magnata e cético do clima, esquenta corrida republicana à Casa Branca

Fez fortuna com a biotecnologia, classifica o ativismo climático de "culto religioso" e vê seu nome em ascensão: o pré-candidato à Casa Branca Vivek Ramaswamy está aproveitando um bom momento, com uma retórica cheia de provocação que esquentou as primárias republicanas e que espera levá-lo à Presidência dos Estados Unidos.

Enquanto alguns pré-candidatos começam a apontar suas baterias contra o ex-presidente Donald Trump (2017-2021), Ramaswamy, de 38 anos, passou para a frente do pelotão perseguidor, seguindo, com firmeza, a trilha do favorito.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Acho que estou mais bem posicionado para avançar nossa agenda 'America First', ir ainda mais longe do que Trump, mas também unir o país no processo", disse o empresário bilionário, recentemente, à emissora pública PBS.

Assim como os demais pré-candidatos à indicação republicana, Ramaswamy está atrás de Trump, separado por uma lacuna aparentemente intransponível, mas gastou milhões de seu próprio bolso para ficar na melhor posição, caso o ex-presidente fique pelo meio do caminho, em meio a seu crescente emaranhado de problemas com a Justiça.

Este candidato novato, pai de dois filhos pequenos, foi recompensado com números mais altos nas pesquisas do que a maioria de seus adversários mais experientes.

Ramaswamy começou sua campanha sem dar a ela um perfil nacional, mas surpreendeu os observadores ao subir para o terceiro lugar nas primárias republicanas, cinco meses antes da primeira e importante votação no estado de Iowa.